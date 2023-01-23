Duatlon yarışının birincileri Pietruczuk ve Devrim

Toplam 70 atletin katıldığı Duatlon yarışında genel klasmanda ChristopherPietruczuk 55 dakika 49 saniyelik derecesi ile birinci olurken, kadınlarda ise 1 saat 8 dakikalık zamanı ile Mine Devrim oldu

Triatlon Federasyonu 2023 sezonunun ilk organizasyonunu dün (22 Ocak Pazar) Lefkoşa’da gerçekleştirdi. Sezonun ilk yarışı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Lefkoşa Duatlonu” olarak koşuldu. Sporcular başkent Lefkoşa’da ‘koşu-bisiklet-koşu’ parkurunda mücadele ettiler. Dereboyu trafik ışıkları kavşağından başlayan yarışta 7’si kadın, 47’si erkek olmak üzere 54 bireysel sporcu, 8 de takım halinde yarışan sporculardan oluşan toplam 70 sporcu mücadele etti.

Sporcular ilk olarak 5 kilometre koştu, ardından 20 kilometre bisiklet sürdü ve son olarak da 2.5 kilometre koşarak finişe ulaştı.

Lefkoşa Duatlonu’nda genel klasmanda Polonyalı sporcu ChristopherPietruczuk 55 dakika 49 saniyelik derecesi ile birinci oldu. Kadınlarda ise en hızlı zamanı 1 saat 8 dakikalık zamanı ile (Tüfekçi SK.)’nden Mine Devrim elde etti.

Yarışma sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, Triatlon Federasyonu faaliyetlerini Spor Dairesi adına yürüten Sertaç Bozatlı yaptığı konuşmada yarış güvenliğini sağlayan Lefkoşa Polis Trafik Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servisi’ne teşekkür etti ve yarışan tüm sporcuları kutladı.

CUMHURBAŞKANI TATAR ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği Lefkoşa Dereboyu’nda gerçekleşen Duatlon Yarışı Ödül Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar törendeki konuşmasında, etkinlikte bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Sporun ve kardeşliğin, dünyanın evrensel değerleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yarışa katılanları tebrik ederek, dereceye girenlere kupa ve madalya takdiminde bulundu.

