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DAÜ 15 Kasım koşusu pazartesi

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DAÜ 15 Kasım koşusu pazartesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu pazartesi yapılıyor.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, koşu saat 14.00’te DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve DAÜ Stadyumu’nda sona erecek.
Cumhuriyet Koşusu 16 – 29 yaş kadın / erkek, 30 – 40 yaş kadın  / erkek ve 40 yaş üstü kadın / erkek olmak üzere toplamda 6 kategoride gerçekleştirilecek. Koşuya katılım için yarın saat 13:30’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde bulunulması gerek.
 

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Etiketler; #DAÜ
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