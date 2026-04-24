23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ülkenin dört bir yanında dün törenler düzenlendi.

Birçok okulda ve stadyumlarda törenler yapıldı, öğrenciler bayramlarını kutladı, gösteriler sundu, ailelerini gururlandırdı.

Bando ekibi eşliğinde resmi geçit töreniyle halkı selamlayan minikler,

şiirler ve şarkılar okudu, halk dansları ve dans gösterileri sundu.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve gün boyu süren etkinlikler çocuklara unutulmaz anlar yaşatırken, ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda sahne performansları büyük beğeni topladı.

Şiirler, danslar ve sahne performanslarıyla bayram ruhu sahneye taşınırken, çocukların enerjisi ve heyecanı tüm programa damgasını vurdu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, öğrencilerin sergilediği performanslar uzun süre alkışlandı.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; Yakın Doğu Oluşumu’nın Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi kampüslerinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Okul Öncesi, Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu ile Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi öğrencileri performansları ile izleyenleri büyüledi.