Aksa Süper ligin 26. Haftası bugün oynanacak bir maçla başlıyor. Ligin şampiyon adayı iki takımı lider Cihangir ile takipçisi C. B. Gençlik Gücü bugün Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar.

Son 5 haftaya girilirken lider Cihangir’in 3 puan gerisinde olan C. B. Gençlik Gücü’nün mutlak galibiyet, Cihangir’in ise en az 1 puan için sahaya çıkacağı zorlu mücadele bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

Orta hakemliğini Turgay Misk’in yapacağı karşılaşmada Misk’in yardımcılıklarını Halil Erdem Canaloğlu ve Furkan Türk yapacak. 4. hakemlik görevi ise Mustafa Öztugay’ın olacak.

Lider Cihangir’de kırmızı kart cezalısı Babacar Diop bu önemli maçta yerini alamazken, Gençlik Gücü takımında dört sarı kart cezalısı olan Hasan Akkuyu oynayamayacak.

Ligin ilk devresinde 11. Haftada oynananCihangir – Gençlik Gücü maçı ise 1 – 1 tamamlanmıştı.

AKSA Süper Lig 26. Hafta programı

10 Nisan Cuma (19.00)

Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Cihangir : Turgay Misk

11 Nisan Cumartesi (16.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Karşıyaka

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Gönyeli

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – K. Kaymaklı

16 Ağustos Stadı: Lefke – Mağusa T. Gücü

12 Nisan Pazar (16.00)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mormenekşe

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Çetinkaya

Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – A. Yeşilova