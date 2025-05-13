Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası ile Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu'nun sahne alacağı konser saat 19.30'da başlayacak.

Konser ücretsiz olacak. Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası’nı Şef Ersin Kaşif ve Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu’nu da Şef Erkan Dağlı yönetecek.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, konserin ilki 19 Mayıs 2023'te Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde yapıldığını belirtti. Zaimağaoğlu, 2006 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışı konserler veren Genç Yetenekler Production Gençlik Orkestrası’nın ülkenin her şehrinden seçilmiş çalgısında yetenekli başarılı genç müzisyenlerden oluştuğunu ve Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu’nun da KKTC’nin tek gençlik vokal topluluğu olduğunu belirtti.