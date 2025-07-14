TEZARUS’tan yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz’da gerçekleşen mezuniyet töreni ile eş zamanlı olarak Akademi'nin https://aoa.edu.tr/aoa-tarihi-cilt1 web sayfasında yayına giren kitap, araştırmacı yazar Mustafa Kemal Kasapoğlu tarafından kaleme alındı.

Tamamı e-kitap ve açık erişim olarak 2. ve 3. ciltleri de yayınlanacak seride, 1937’den günümüze Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tüm tarihini yüzlerce belge ve fotoğraf eşliğinde incelemek mümkün.

e-Kitaba doğrudan erişim sağlayan QR kod içeren kartonet, Akademi’nin mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye ve bu yıl mezun olan tüm mezunlara takdim edildi.

TEZARUS Kitap Genel Yayın Yönetmeni Serkan İpekçi “Varlık nedeni ve vizyonuyla ülkemizdeki en önemli yükseköğretim kurumu olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihini yayınlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

