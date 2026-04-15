İskele’de yapımı süren ATATÜRK Mesleki Eğitim Merkezi projesinde önemli bir eşik daha aşıldı. İnşaatın zemin katında tuğla örme çalışmalarına başlanırken, projenin planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerlediği bildirildi.

Geleceğin ustalarını yetiştirmesi hedeflenen merkez, yalnızca bir okul binası olmanın ötesinde; üretim odaklı bir anlayışın ve emeğe dayalı kalkınma vizyonunun somut bir örneği olarak yükseliyor. Yetkililer, merkezin tamamlanmasıyla birlikte gençlerin mesleki eğitim alanında çok daha güçlü imkanlara kavuşacağını vurguluyor.

Projeye gönüllü yatırımcıların yanı sıra birçok paydaşın destek verdiği belirtilirken, çalışmaların kesintisiz devam edebilmesi ve merkezin kısa sürede tamamlanabilmesi için bağış ve katkıların sürmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan projeye katkı sunan isimlere de özel teşekkür iletildi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve NCMAS İnşaat Direktörü Özgür Yenilmez’in desteklerinin projenin ilerleyişinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı imzasıyla yapılan açıklamada, merkezin toplumsal anlamına da dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu yapı; hayal kuran bir gencin ilk adımı, bir ustanın bilgisini aktaracağı yuva, bir toplumun geleceğe olan inancıdır. Atılan her tuğla, aslında bir gencin hayatına dokunmak demektir” ifadelerine yer verildi.

Toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunan yetkililer, bu anlamlı projeye destek verilmesinin geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olacağını belirtti.