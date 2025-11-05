Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, uzun süredir tamamlanamayan Lapta–Alsancak yolundaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eylemde önemli açıklamalarda bulundu.

Eylem, 5 Kasım bu sabah Alsancak Osman Atakara Çemberi’nde geniş bir vatandaş ve basın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Ataser, bölge halkının yıllardır devam eden mağduriyetine dikkat çekerek, “Bu yolun en kısa sürede, planlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz. Bizim kimseyle kişisel veya siyasi bir meselemiz yok. Tek isteğimiz, halkımızın güvenli ve düzgün bir yolda seyahat etmesidir.” dedi.

“Üç yıldır bitmeyen yol, hem vatandaşa hem devlete zarar veriyor”

Ataser, projenin uzamasının hem esnafa hem de devlete maddi zarara yol açtığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yol üç yıldır devam ediyor. Yüz milyon TL’ye bitmesi gereken proje enflasyon nedeniyle dört katına çıktı. Devletin bütçesi zarara uğruyor. Müteahhit ‘para alamadık’ diyor, devlet ‘ödedik’ diyor. Bu, ciddi bir koordinasyon eksikliğidir.”

“Devlet ciddiyetini sahada görmek istiyoruz”

Ataser, Karayolları Dairesi’nin sahada yeterli denetim yapmadığını ifade ederek, “Burada bir devlet memuru yok, yalnızca özel şirket temsilcisi var. Eğer biz devletsek, devletin memurunun burada olup projeyi denetlemesi gerekir.” dedi.

“Eksiklikler vatandaşın yaşamını zorlaştırıyor”

Başkan, projede özellikle yaya yolları, iş yeri girişleri ve güvenlik unsurlarında büyük eksiklikler olduğunu vurguladı:

“Yayaların yürüyeceği alanlar tamamlanmadı, işyerlerinin girişleri yüksek kaldı, Yeşiltepe’ye dönüş imkânsız hale geldi. Vatandaş çile çekiyor.”

Ayrıca, okul çevresindeki yaya geçidi eksikliğine dikkat çeken Ataser, “Çocuklarımızın güvenli şekilde okula ulaşabilmesi için bir yaya geçidi veya alt geçit acilen yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Belediye olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da hazırız”

Ataser, belediyenin proje boyunca elinden geleni yaptığını ve peyzajdan trafik düzenlemesine kadar birçok konuda sorumluluk aldığını belirtti:

“Biz bu projenin doğru ilerlemesi için teknik destek verdik, çemberlerin doğru konumlandırılmasını sağladık, yaya geçitleri planladık. Yol tamamlandığında tüm peyzaj ve bakım çalışmalarını belediye olarak üstlenmeye hazırız.”

“Vatandaşın hakkını, hizmetin ciddiyetini savunuyoruz”

Konuşmasının sonunda Ataser, amaçlarının kimseyle polemik yaşamak değil, doğru hizmetin verilmesini sağlamak olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim kimseyle sorunumuz yoktur. Tek derdimiz vatandaşın zarar görmemesi, hizmetin doğru şekilde tamamlanmasıdır.

Üzerimize düşeni yapacağız — isteseler de istemeseler de bu yolu tamamlamak için çalışacağız.”