80 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü teknik direktör Mircea Lucescu için ülkesi Romanya'da cenaze töreni düzenlendi.

Rumen çalıştırıcı, takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı. Romanya Futbol Federasyonu, 7 Nisan Salı günü Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rumen teknik adam, 2000-2002 yıllarında Galatasaray, 2002-2004 yıllarında Beşiktaş, 2017-2019 yıllarında da A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Galatasaray ile UEFA Süper Kupa (2000) ve Süper Lig (2001-2002) şampiyonluğu yaşayan Lucescu, Beşiktaş'ın başında da 2002-2003 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Dünya futboluna büyük katkıları olan efsane ismin cenaze töreninde spor, siyaset ve ülkesinin önde gelen isimleri yer aldı.

Törene, Mircea Lucescu'nun eşi Neli Lucescu ve oğlu Razvan Lucescu da katıldı.

Törene, Rumen futbolunun efsane isimlerinden Gheorghe Hagi de katıldı.

Törene Galatasaray 2. Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban ile Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, eski Galatasaraylı futbolcular Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal da katıldı.