Süper Ligin yeni ekibi Aslanköy’ün teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Yenicami kökenli eski futbolcularını kadrosuna transfer ettiriyor . Aslanköy, Yenicami kökenli olan bonservisi Doğan Türk Birliği’nde bulunan Hascan Kırmaz’ı (Paşa) kadrosuna kattı. 10 numara pozisyonunda oynayan Hascan geçtiğimiz sezon Birinci Lig’de Baf Ülkü Yurdu ile şampiyonluk yaşamıştı.

Aslanköy Kulübü Hascan transferini şöyle duyurdu:

HOŞGELDİN HASCAN KIRMAZ

Kulübümüz yeni sezon yapılanması doğrultusunda yapmış olduğu transfer görüşmeleri sonucunda Hascan Kırmaz ve kulübü ile transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştır.

Hascan Kırmaz’a kulübümüze hoşgeldin diyor ve yeni sezonda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz.