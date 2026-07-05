İskele'de yüksek katlı bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan sakinleri tahliye edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre saat 17.45 sıralarında, İskele’de Long Beach bölgesinde bulunan Rise Apartmanında meydana gelen yangının nedeni henüz tespit edilemedi.

Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle yüksek katlı binada mahsur kalan apartman sakinlerinin polis itfaiyesine ait hidrolik merdivenli araçlar ile binadan tahliye edildiler.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri de çalışmalara destek verdiler. Dumandan etkilenen bazı şahıslar olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Çalışmalar devam ediyor.