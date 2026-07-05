1.GRUP
Gayretköy GS – Bostancı Bağcıl SK, 1 – 0
Akçay SK – Serhatköy SK, 5 – 1
Doğancı SK – Yedidalga SK, 7 – 0
2. GRUP
Dika SK – Lefkoşa SKD, 4 – 0
Alayköy Gençlik SK – Demirhan SK, 1 – 0
Gaziköy SK (Bay)
3.GRUP
Saka SK – Kayalar SK, 1 – 3
Yeşiltepe Ilgaz SK – Çamlıbel SK, 0 – 5
Göksu SD – Akdeniz KSD, 0 – 9
4.GRUP
Tatlısu Seracılar GSK – Dağyolu:3 – 2
Taşkent TSK – Ali Can Gül SAD: 0 – 10
Bahçeli SK (Bay)
5.GRUP
Sinde ASK – Pergama SD: 0 – 4
Korkuteli SD – Yenişehir: 2 – 1
Mutluyaka HSK – Çayönü:2 – 3
6.GRUP
Gönendere ŞSKSK – Serdarlı: 0 – 4
Akova Vuda TÇB – Civisil SK: 3 – 0
1461 İskele Trabzonspor – Boğaziçi: 1 – 3
7.GRUP
Büyükkonuk SD – Kumyalı: 2 – 1
Ergazi GSK – Mehmetçik: 6 – 1
Yedikonuk – Bafra SK: 1 – 0