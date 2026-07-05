1.GRUP

Gayretköy GS – Bostancı Bağcıl SK, 1 – 0

Akçay SK – Serhatköy SK, 5 – 1

Doğancı SK – Yedidalga SK, 7 – 0

2. GRUP

Asaf Onbaşı ön çapraz bağ ameliyatı oldu
Asaf Onbaşı ön çapraz bağ ameliyatı oldu
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Dika SK – Lefkoşa SKD, 4 – 0

Alayköy Gençlik SK – Demirhan SK, 1 – 0

Gaziköy SK (Bay)

3.GRUP

Saka SK – Kayalar SK, 1 – 3

Yeşiltepe Ilgaz SK – Çamlıbel SK, 0 – 5

Göksu SD – Akdeniz KSD, 0 – 9

4.GRUP

Tatlısu Seracılar GSK – Dağyolu:3 – 2

Taşkent TSK – Ali Can Gül SAD: 0 – 10

Bahçeli SK (Bay)

5.GRUP

Sinde ASK – Pergama SD: 0 – 4

Korkuteli SD – Yenişehir: 2 – 1

Mutluyaka HSK – Çayönü:2 – 3

6.GRUP

Gönendere ŞSKSK – Serdarlı: 0 – 4

Akova Vuda TÇB – Civisil SK: 3 – 0

1461 İskele Trabzonspor – Boğaziçi: 1 – 3

7.GRUP

Büyükkonuk SD – Kumyalı: 2 – 1

Ergazi GSK – Mehmetçik: 6 – 1

Yedikonuk – Bafra SK: 1 – 0