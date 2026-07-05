Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 1. Grupta Akçay SK, Serhatköy SK’yı konuk etti.

Hüseyin Özkorkut Stadında oynanan Akçay SK – Serhatköy SK maçını Yusufcan Dönder yönetti.

Maça hızlı başlayan Akçay, Taylan Denizci’nin golleriyle 24’te skoru 2 – 0 yaparken, ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devrede temposunu daha da artıran Akçay, bu devrede hat trick yapan Taylan Denizci’nin golleriyle maçı 5 – 0 kazanırken, gruptan 2. olarak çıkmayı garantiledi.