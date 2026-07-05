KKTC U12 Milli Takımı, Trabzonspor’un ve Samsunspor’un davetlisi olarak katılacağı organizasyonlar için yola çıktı.

Milli takımımız 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında Trabzon’da birçok takımın yer aldığı organizasyona katılacakken, 10-11 Temmuz tarihlerinde ise Samsunspor U12 takımı ile ilk kez düzenlenecek Mete Adanır Kupası adı altında maç yapacak. U12 Milli Takımı’nda teknik ekipte Hüseyin Kızmazoğlu, Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Mustafa Hoca yer alırken, KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı kafile başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi de Milli Takımlar Sorumlusu olarak kafile ile yer alıyor.

Kızmazoğlu: "Bu organizasyonlar çocuklarımızın gelişimi ve ülkemizin tanıtımı adına büyük önem taşıyor"

KKTC Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, U12 Milli Takımı'nın Trabzonspor ve Samsunspor'un davetiyle katıldığı organizasyonların hem futbolcuların gelişimi hem de KKTC futbolunun tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Daha önce Trabzon, Mersin, Azerbaycan ve Antalya'da düzenlenen organizasyonlarda yer alma fırsatı bulan U12 Milli Takımı'nın, şimdi de Samsun'da Kıbrıs Türk halkı ve Samsunspor için sembol isimlerden olan Mete Adanır Kupası’nda mücadele edecek olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Kızmazoğlu, bu tür davetlerin milli takım adına değerli kazanımlar sağladığını belirtti.

Takımın oluşturulma sürecine de değinen Kızmazoğlu, yaklaşık iki ay süren kapsamlı bir oyuncu taraması gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüzlerce çocuğun izlendiğini vurgulayan Kızmazoğlu, yapılan değerlendirmeler sonucunda U12 Milli Takımı kadrosunun oluşturulduğunu ifade etti.

Kızmazoğlu, uzun süredir bu organizasyonlara büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirterek, amaçlarının hem sahada iyi futbol sergilemek hem de KKTC'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Bu tür uluslararası organizasyonlara katılımın sürdürülebilir olmasının KTFF adına büyük önem taşıdığını da vurgulayan Kızmazoğlu, "Çocuklarımızın farklı futbol kültürleriyle tanışması, üst düzey takımlarla mücadele etmesi ve deneyim kazanması gelişimleri açısından son derece değerlidir. Bu organizasyonların devamlılığı geleceğimiz adına büyük önem taşıyor." dedi.

Kızmazoğlu, kendilerine bu fırsatları sağlayan başta KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bizlere duyulan güvenin karşılığını vermek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haber ve Fotoğraf: Münür Dağgül (Trabzon)