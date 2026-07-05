Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 2. Grup dokuzuncu hafta mücadelesinde açık ara lider DİKA konuk ettiği Lefkoşa SKD’yi farklı mağlup ederek namağlup ve kayıpsız olarak yoluna devam etti.

Berk Bağrıkara’nın yönettiği karşılaşmada DİKA takımı konuk ettiği Lefkoşa SKD’yi ilk devrede Osman Karşılı ve Mustafa Kayısıcı’nın golleri, ikinci devrede ise Serhat Deste ve Hakan Özoğul’un golleriyle 4 – 0 mağlup ederek 7 maçta 7. Galibiyetine imza atarak 21 puanlar açık ara liderliğini sürdürdü.