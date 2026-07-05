Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 6. Grupta nefes nefese geçen yarışta haftaya lider giren Akova Vuda konuk ettiği Civisil karşısında sahadan 3 – 0’lık galibiyetle ayrılarak son haftaya lider girdi.

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Akova takımı konuk ettiği Civisil karşısında ilk devreyi Hasan Külahlılar’ın golüyle 1 – önde kapattı.

İkinci devrede beraberlik için yüklenen Civisil takımı defansta açık verince Akova’nın genç golcüsü Ahmet Kuran’ın kontra ataktan attığı golle skor 2 – 0 olurken, son sözü ikinci devrede oyuna giren Hakan Bulut frikikten attığı golle söyledi. 3 – 0

Bu sonuçla Akova 18 puanla liderliğini sürdürürken, gruptan çıkmayı da garantiledi.