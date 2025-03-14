Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Özcan Kutlu U14 Türkiye Salon Şampiyonası’nın ikinci gününde Azra Avcı Türkiye ikincisi olarak gururlandırdı.

Osmangazi Atletizm Salonu’nda yer alan şampiyonanın ikinci gününde KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Azra Avcı, yüksek atlama branşında piste çıktı. Avcı, elde ettiği 1.41’lik derece ile Türkiye ikincisi olarak kürsüde yerini aldı.

Seremonide Avcı’ya ve diğer atletlere madalyalarını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı takdim etti.

Elde edilen başarı ile ilgili olarak KKTC Atletizm Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Atletizm Federasyonu atleti Azra Avcı Türkiye ikincisi oldu! Yüksek atlama branşında ikinci olan atletimizi kutlar antrenörü Tuncay İbrahimzade'yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”