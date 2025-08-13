Aksa 1. Ligin yeni ekibi Aslanköy, süper lig hedefi doğrultusunda transferlerine devam ediyor.

Aslanköy Kulübü uzun bir süreden beridir transferi için çalıştığı Çetinkaya’dan Recep Arkol’u transfer etti.

Uzun yıllar Çetinkaya altyapısında ve A takımında görev yapan sol bek oyuncusu Recep bonservisi ile transfer edildi

Aslanköy Kulübü Recep Arkol transferiyle ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Kamuoyuna Duyuru |

Kulübümüz yeni sezon yapılanması doğrultusunda yapmış olduğu transfer görüşmeleri sonucunda Recep Arkol ve kulübü ile bonservisli transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştır.

Recep Arkol’a kulübümüze hoşgeldin diyor ve yeni sezonda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz.”