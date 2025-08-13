AKSA Süper Lig ekibi Esentepe bir taraftan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer hamleleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sergilediği göze hoş gelen futbolunu bu yıl daha da geliştirerek ligi üst sıralarda tamamlama hedefinde olan kırmızı-beyazlı ekip, Mağusa Türk Gücü’nden Osman Turgut’u bonservisiyle kadrosuna kattı.

Başkan İbrahim Beyazbayram ile el sıkışarak resmi imzayı atan 26 yaşındaki oyuncu, transferinin hemen ardından yeni takım arkadaşları ile tanıştı ve Esentepe Erdal Barut Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

Sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapabilen Osman Turgut, geçtiğimiz sezon L. Gençler Birliği forması giymişti.