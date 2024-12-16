Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Şahin Coşkun, Halil Atlar

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Mustafa Vardi, Ünal Kaya, Emirhan Çil, Hasan Ulukök(Dk 90+1 Halil Uçar), Şükrü Erdoğan(Dk 90+1 Hüseyin Sadıklar), Semih Ünaldı (Dk 68 Sertan Kurukafa), Yakup Şen, Aminu (Dk 87 Adil Uçar), Akabueze, Hüseyin Deynekli(Dk 90+1 Fırat Ersalan).

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Eray Vudalı, Bekir Yıldız, Mevlüt Önal, Reşit Erişik (Dk 85 Lütfi Çilesun), Alaattin Yavuz, Mbou, Arda Sözcü, Salim Okaı (Dk 65 Arda Karacan), Bilal Ceylan, Debouto.

Goller: Dk 18,90+1 Hüseyin Deynekli, Dk 79 Aminu(Miracle Değirmenlik).

Değirmenlik1-5

On üçüncü haftanın kapanış maçında Aksa Süper Lig lideri Miracle Değirmenlik ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Oldukça sisli bir havada oynanan karşılaşmada Değirmenlik ilk devrede bir, ikinci devrenin son bölümünde ise 2 gol bularak sahadan 3 – 0 galip ayrılarak puan farkını açtı.

12.dk: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest atışta Akabueze’nin ortasında ceza alanı içerisinde Ünal’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

18.dk: Aminu ile başlayan Miracle Değirmenlik atağında bu oyuncunun ortasında Hüseyin Deynekli takımını öne geçirdi.1-0

34.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Yakup’un karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Ozan kornere çeldi.

55.dk: Göçmenköy’ün kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Debouto’nun kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

60.dk: Çabuk gelişen Göçmenköy atağında ceza alanı içerisinde Bekir’in vuruşunu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

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75.dk: Kalabalık adamla gelişen bir başka Miracle Değirmenlik atağında ceza alanı içerisinde Sertan’ın vuruşunu kaleci Ozan önledi.

76.dk: Göçmenköy kontra atağında ceza alanına giren Bekir’in vuruşu direğin üzerinden auta gitti.

79.dk: Organize gelişen Miracle Değirmenlik atağında Aminu farkı ikiye çıkardı.2- 0

90+1.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Hüseyin Deynekli dar açıdan güzel bir gole imza attı.3-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşmayı 3-0 kazanan Miracle Değirmenlik zirvenin sahibi oldu.