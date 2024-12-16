Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Şahin Coşkun, Halil Atlar

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Mustafa Vardi, Ünal Kaya, Emirhan Çil, Hasan Ulukök(Dk 90+1 Halil Uçar), Şükrü Erdoğan(Dk 90+1 Hüseyin Sadıklar), Semih Ünaldı (Dk 68 Sertan Kurukafa), Yakup Şen, Aminu (Dk 87 Adil Uçar), Akabueze, Hüseyin Deynekli(Dk 90+1 Fırat Ersalan).

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Eray Vudalı, Bekir Yıldız, Mevlüt Önal, Reşit Erişik (Dk 85 Lütfi Çilesun), Alaattin Yavuz, Mbou, Arda Sözcü, Salim Okaı (Dk 65 Arda Karacan), Bilal Ceylan, Debouto.

Goller: Dk 18,90+1 Hüseyin Deynekli, Dk 79 Aminu(Miracle Değirmenlik).

On üçüncü haftanın kapanış maçında Aksa Süper Lig lideri Miracle Değirmenlik ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Oldukça sisli bir havada oynanan karşılaşmada Değirmenlik ilk devrede bir, ikinci devrenin son bölümünde ise 2 gol bularak sahadan 3 – 0 galip ayrılarak puan farkını açtı.

12.dk: Miracle Değirmenlik’in kazandığı serbest atışta Akabueze’nin ortasında ceza alanı içerisinde Ünal’ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

18.dk: Aminu ile başlayan Miracle Değirmenlik atağında bu oyuncunun ortasında Hüseyin Deynekli takımını öne geçirdi.1-0

34.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Yakup’un karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Ozan kornere çeldi.

55.dk: Göçmenköy’ün kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Debouto’nun kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

60.dk: Çabuk gelişen Göçmenköy atağında ceza alanı içerisinde Bekir’in vuruşunu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

75.dk: Kalabalık adamla gelişen bir başka Miracle Değirmenlik atağında ceza alanı içerisinde Sertan’ın vuruşunu kaleci Ozan önledi.

76.dk: Göçmenköy kontra atağında ceza alanına giren Bekir’in vuruşu direğin üzerinden auta gitti.

79.dk: Organize gelişen Miracle Değirmenlik atağında Aminu farkı ikiye çıkardı.2- 0

90+1.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Hüseyin Deynekli dar açıdan güzel bir gole imza attı.3-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşmayı 3-0 kazanan Miracle Değirmenlik zirvenin sahibi oldu.