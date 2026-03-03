İngiliz Yüksek Komiserliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) İngiliz Egemen Üsleri'nin bölgede saldırı amaçlı askeri operasyonlar için kullanılmadığını belirtti.

Komiserlik’ten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’in, dün, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) saldırı amaçlı harekâtlara katılmayacağını yinelediği belirtildi. Starmer’in ayrıca, İngiliz üssü Ağrotur’u (Akrotiri) vuran insansız hava aracının, Birleşik Krallık’ın ABD’nin üsleri savunma amaçlı kullanmasına izin verme kararından önce fırlatıldığını teyit ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin, Kıbrıs Rum makamlarıyla yakın temas hâlinde olduğu ve güncellemeleri paylaşmaya devam edecekleri bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs’taki halkın hedef alındığına dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır. Kıbrıs için seyahat tavsiyemizde bir değişiklik yoktur.” ifadelerine de yer verildi.