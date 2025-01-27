Ülkemizin tenis dalında önemli sporcularından biri olan Asım Aras Astan Ten Pro Global Jonior Tour turnuvalarında almış olduğu başarılar ile 2024 yılını 2 kategoride de 1.(birinci) tamamladı. Asım Aras, nisan ayında Antalya’da düzenlenen Ten Pro Turnuvasında da 1.(birinci) olarak dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Daha sonra ağustos ayında Paris’te düzenlenen Ten Pro da 1.(birinci) oldu. Fransa’nın önemli isimlerini yenerek 1.(birinci) olan Asım Aras, Paris’te de dikkatleri üzerine topladı. Hedefi 2024 yılını ilk 3 içerisinde bitirmek olan Asım Aras Eylül ayında Yunanistan da düzenlenen Ten Pro turnuvasına katıldı. Asım Aras Astan’ı Ten Pro oynayan herkes tanımaya başladı. Ten Pro sıralamasında hem U12 hem de U13 kategorilerinde 1.(birinci) sıraya yükseldi. Kasım ayında İspanya’da Rafa Nadal Akademide katıldığı Ten Pro turnuvasında hem U12, hem de U13 olmak üzere iki kategoride de şampiyon olarak Ten Pro sıralamasında 1. sırada olmayı garantilemiş oldu. Asım Aras Astan’ın Rafa Nadal Akademide gerçekleşen turnuvada 2 kategoride de almış olduğu başarının yanı sıra turnuvanın ödül töreninde antrenörü Mustafa Ülker de turnuvanın en iyi antrenörü seçildi.

ASIM ARAS ASTAN’A TEN PRO’DAN ÖNEMLİ ÖDÜL…

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astan; Rafa Nadal Akademide 2 hafta ücretsiz kamp ödülü kazandı. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcının olduğu ve tenisin önemli isimlerinin destek verdiği bu önemli organizasyonda Rafael Nadal, tüm 1 yılı topladığı puanlarla birinci tamamlayan sporculara akademisinde ücretsiz kamp yapma imkânı sağlıyor. Böylesine önemli bir ödülü ülkemizde ilk kez Asım Aras Astan elde ediyor. Üstelik 2(iki) kategoride birden... Dünyadaki tüm tenisçilerin ortak hayallerinden biri Rafa Nadal Akademide antrenman yapmaktır ve bu hayali Asım Aras Astan; 2(iki) kategoride de gösterdiği başarı ile elde etti. Böylelikle ilk hedefine ve hayaline ulaşmayı başardı.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Baş Antrenörü Mustafa Ülker ise Asım Aras Astan’ın elde ettiği başarılarla ilgili şunları söyledi:

“Asım Aras Astan, ülkemizde yetişen önemli sporculardan biri olma yolunda çok önemli adımlar atıyor. Yılın başında Ten Pro turnuvaları ile koyduğumuz hedefi 2(iki) kategoride birden gerçekleştirerek bizim için çok önemli bir başarı elde ettik. 2024 yılında Ten Pro turnuvaları ile koyduğumuz hedefte 1. (birinci) olarak Rafa Nadal Akademide ücretsiz kamp hakkı elde ettik. 2025 yılında ise Ten Pro turnuvaları yanında Tennis Europe turnuvalarında da başarılar elde etme hedefi koymuş bulunmaktayız. Bu hedef için ise çalışmalarımıza aralıksız ve artırarak devam etmekteyiz. Bu yolculukta maalesef başarmak için sadece sporcu ve antrenörün gayreti yeterli değildir. Aile desteği ve inancı çok önemlidir. Asım Aras Astan ve ben bu konuda şanslıyız. Asım Aras’ın ailesi bize inanmış durumda ve bu yolda beraber yürüyoruz.”