Ülke, bir değeri daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kıbrıs’taki demokrasi mücadelesine verdiği katkılarla tanınan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) çeşitli görevleri üstlenen, emekli müsteşar Asaf Şenol dün hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören Şenol dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Asaf Şenol’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Hayatı boyunca CTP’de çeşitli görevler üstelenen Şenol, CTP-ÖRP Hükümeti döneminde Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu.

Öte yandan Asaf Şenol’un ölümünün ardından sosyal medyadan birçok kişi paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımların bazıları şöyle:

Bülent Dizdarlı:

Bu hayatı onunla kesiştirerek yaşamak bir onurdu.

Asaf Şenol 'u bedenen kaybettik.

Ama heyecanı, mücadele ruhu, mizah anlayışı en önemlisi hatıraları ile birlikte bizimle yaşayacak.

Güle güle mahalle arkadaşım

Güle güle kaplumbağaların dostu

Güle güle Müsteşarım ...

Hüseyin Ekmekçi:

Kısa bir süre önce doktorda karşılaşmıştık.. İkimiz de oğullarımızla gelmiştik, oğullarımız için...

"Kavgamız da onlar için değil mi?" demişti...

Vay Asaf abim vay...

Bitmeyen enerjisi... İşi ile meydanlar arasındaki koşuşturmaca...

Şimdi geriye hoş bir seda kaldı...

Ve aklımızda hep:

"Ülkesinin her yanını çok seven... Daha iyisi için mücadeleden bıkmayan... Dünyalı olmak için... Barış; demokrasi ve adalet savaşçısı..."

Hoşçakal Asaf Şenol...

Muhammet Gözay:

Olmadı be abi… Olmadı bu ölüm.

Yakışmadı sana, senin gibi dimdik duran, doğru bildiğini her şartta savunan bir yurtsevere.

Asaf Şenol abi…

Gerçek bir yurtseverdin. Barıştan yanaydın, insanı önceliğe koyan bir solcuydun.

Vicdanlıydın. Sessiz kalmazdın. Adaletin, halkın ve barışın sesi oldun hep.

Ve şimdi… sessizliğin bile çok şey anlatıyor.

Üzgünüm. Çok üzgünüm.

Işıklar içinde uyu güzel insan.

Senin gibi insanlar kolay gelmiyor bu memlekete.

Unutmayacağız seni.