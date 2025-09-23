Mesarya Belediyesi, Turunçlu köyü Kıraç Sokak’ta yağmur suyu drenaj ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Toplamda 233 metre uzunluğundaki çalışmalarda, yağışlı havalarda oluşan su birikintilerini önlemek, yağmur suyu tahliyesinin daha rahat sağlanabilmesi ve güvenli yaya yollarının oluşturulması hedeflendi.

Drenaj köprülerinin beton dökümü de çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, bu tür yatırımların kısa vadede günlük yaşamı kolaylaştırdığını, uzun vadede ise köylerimizin altyapısını güçlendirdiğini ve yaşam kalitesini de artırdığını dile getirdi.