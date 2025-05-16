50 yaşındaki Şöhret Artuğlu, beklenmedik biçimde hayatını kaybetti; ailesi perişan halde... Antibiyotik alerjisi olan hastaya isim karışıklığı yüzünden yanlış iğne yapıldığı iddia ediliyor.

Böbreğinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle 28 Nisan günü Lefkoşa’daki Acil Pandemi Hastanesi Üroloji Servisine yatırılan 50 yaşındaki 1 çocuk annesi Şöhret Artuoğlu beklenmedik biçimde hayatını kaybetti.

Yakınları, Artuoğlu’nun “yanlış iğne” nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ediyor.

Şöhret Artuoğlu’nun sağlık ekibine, “antibiyotiğe alerjim var” uyarısı yaptığı; buna rağmen yapılan iğne sonucunda fenalaştığı öne sürülüyor.

Genç kadına daha önce bildirilen antibiyotik alerjisi doktor tarafından yazılı ve sözlü olarak hastane yetkililerine iletilmişti. Ancak sabah saat 06.00 sularında damardan yapılan ilaç uygulaması sonrası genç kadın fenalaştı ve tekrar kendine gelemedi.

Büyük bir üzüntü yaşayan Artuoğlu ailesi, kızlarının gözlerinin önünde öldüğünü belirtti. Acılı aile, isim karışıklığı nedeniyle yanlış ilaç enjekte edildiğini söyledi.

YANLIŞ İĞNE İDDİASI

Ailesinin iddiasına göre Şöhret Artuoğlu’nun kalbi, taburcu olacağı sabah yapılan yanlış iğne yüzünden durdu. Talihsiz kadın önce yoğun bakıma kaldırıldı, ardından ailesinin kararıyla güneydeki American Medical Hastanesi’ne nakledildi. Buradaki doktorların verdiği bilgilerden de hareket eden aile, ölüm sebebinin KKTC’deki hatalı müdahale olduğunu düşünüyor. Büyük acı yaşayan aile, “KKTC’de insana önem veren yok” diyerek isyan etti. Antibiyotik alerjisi olan kadına, soyadı “Şöhret” olan bir başka hastayla ismi karıştırılarak yanlış iğne verildiği iddiası Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimliğini harekete geçirdi. Otopsi bulguları ileri tetkik için Türkiye’ye gönderildi.

AİLESİ PERİŞAN

Gözyaşları içinde konuşan Şöhret Artuoğlu’nun anne ve babası, kızlarının iğneden hemen sonra reaksiyon gösterdiğini anlattı. Ailenin anlattıklarına göre enjeksiyondan sonra bayılan hastanın kalbi durdu. Nefes desteği için ‘ambu’ bulamayan hemşireler arasında kargaşa yaşandığını ifade eden gözü yaşlı aile, “Kalbi duran kızımızı 1 saat beklettiler. Yoğun bakıma kaldırdıktan sonra ‘umut yok, uyanmaz’ diyerek olayı kapatmaya çalıştılar” dedi. Güneye götürüldükten sonra 7 Mayıs’ta yeniden KKTC’ye geçirilen Şöhret Artuoğlu, bu kez başka bir özel hastaneye götürüldü fakat kendisini yaşama döndürmek mümkün olmadı.

Hastaneye yalnızca tomografi çekimi ve bazı tetkikler için yatırılan 50 yaşındaki Şöhret Artuğlu’nun ailesi, bu olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek hukuki mücadele başlattı.

Genç kadının annesi Sema Artuğlu, yaşananları "Kızımın alerjisini bildirmemize rağmen dikkate alınmadı. O ilacı vererek katlettiler" sözleriyle ifade etti.

Baba Koray Artuğlu ise kızının kalbinin durması sonrası müdahale edilmeye çalışıldığını ancak yoğun bakımda gerekli ekipmanların çalışmadığını belirtti. 40 dakika boyunca yapılan müdahalelerin sonuç vermediğini söyleyen acılı baba, yaşananlara isyan etti.

Genç kadının nişanlısı Kozan Kasapoğlu da olay anında yanında olmadığını ancak genç kadının kendisini arayarak, "Bana ne yaptılar, nefes alamıyorum" dediğini aktardı. Hemen hastaneye koştuğunu belirten Kasapoğlu, "Yanına gittiğimde kollarımda bayıldı, bir daha da uyanmadı" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, yanlış antibiyotik tedavisi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen 53 yaşındaki Şöhret Artuğlu’nun vefatına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamanın tamamı şöyle:

“Sağlık Bakanlığı olarak, merhum Şöhret Artuğlu’nun vefatı konusunda kamuoyunda oluşan bilgi ihtiyacını karşılamak ve bazı iddialara açıklık getirmek amacıyla açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız.

Merhum hastamızın 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hasta yakınları sözlü olarak bazı sıkıntılar ve şikayetleri olduğunu Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e iletmişlerdir.

Aynı gün Bakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimine konuyla ilgili araştırma başlatılması ve sonuçların yazılı olarak Bakanlığa iletilmesi yönünde talimat vermiştir.

Süreç içerisinde ön bilgilendirme ve ilk raporlar hazırlanmış olmakla birlikte, basında yer alan bazı ek iddialar da dikkate alınarak araştırma genişletilerek titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma süreci, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ciddiyetle ve tüm yönleriyle yürütülmekte olup, sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Merhum Şöhret Artuğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”