Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs sorununda net anlatım ve siyasi irade gerektiğini söyledi. Dimitriu, artık Kıbrıs sorununun özünün konuşulması ve gerçek bir ilerleme sağlanması gerektiğini de vurguladı.

Güney'de yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Dimitriu, ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek beşli konferansa yönelik ön hazırlık yapılması ve tartışmanın yalnızca Güven Yaratıcı Önlemler ile sınırlı kalmaması gerektiğini kaydetti.

Dimitriu, her türlü olasılığa hazırlıklı olmak gerektiğini vurgularken, anlatım şeklinin net olması ve tezlerine bağlı şekilde ilerleyebilmek için siyasi irade gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununda esaslı bir ilerleme görmediğini ve bunun Rum tarafından kaynaklandığını düşünmediğini dile getiren Dimitriu, uluslararası toplumu ve BM'yi samimi niyetleri konusunda ikna etmek ve tezlerinde tutarlı olmak gerektiğini söyledi.

Habere göre Dimitriu, AB-Türkiye ve Yunanistan-Türkiye ilişkileriyle bağlantılı olarak, jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler öncesinde ittifaklar konusunda ısrar etmek gerektiğini kaydetti.

Dimitriu, Crans Montana'da kalınan yerden devam etmek için, üzerinde uzlaşılan çerçeve ve şu ana kadar elde edilenler zemininde hazır olmak gerektiğine dikkati çekerken, şimdi, devamlılığın temelini neyin oluşturacağını netleştirmenin zamanının geldiğini belirtti.

Zaman kaybetme ve sıfırdan başlama lüksü olmadığını kaydeden Dimitriu, Kıbrıs sorununun küçük siyasi oyunlara gelemeyeceğini söyledi.