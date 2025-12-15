Güney'de yayımlanan Fileleftheros, “Komuta Eden Hakan Fidan… Holguin’in Ankara Ziyareti Cevaplar Açısından Kritik” başlıklı manşet haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununda bundan sonra olacaklar (gayriresmi genişletilmiş görüşmenin gerçekleştirilmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması) ile ilgili cevapları Ankara’ya yapacağı ziyarette alacağını öne sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle Kıbrıs sorunundan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sorumlu olduğunu ve yönetimini onun üstlendiğini savunan gazete Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da geçen perşembe günkü üçlü görüşme sırasında önüne konulan konuları Fidan’a havale ettiğini iddia etti.