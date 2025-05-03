TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC’nin açılışında yaptığı konuşmada, "Kardeş vatanı, yeni teknoloji üssü yapmak için buradayız!" diyerek 'kardeş vatan' ifadesini konuşması boyunca vurguladı.

Gençlere seslenen Bayraktar, “Sizler KKTC’nin geleceğisiniz. Sizler yarım asırlık bir birikimi, tecrübeyle, umudu geleceğe taşıyan nesillersiniz. KKTC artık sadece tarih mücadelelerinin değil büyük atılımların da sembolü olacak. Bu kardeş cennet vatan Akdeniz’in kalbinde, dünyanın teknoloji ve bilimdeki çekim merkezi olmalı” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’a yalnızca tatil için değil bilim, teknoloji ve üretmek için gelinmesi gerektiğini belirten Bayraktar, “Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, genç girişimciler buraya Lefkoşa’ya, Mağusa’ya, Güzelyurt’a gelmeli, yeni fikirler burada doğmalı, ar-ge burada gelişmeli, dünyaya damgasını vuracak projeler buradan çıkmalı” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin barışın adası, Akdeniz’de huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin teminatı olduğunu kaydeden Selçuk Bayraktar, “Şimdi yeni bir çağ başlıyor. Artık bu adada refah, özgürlük, teknoloji rüzgarı esecek. Biz bu yüzden buradayız. Bu rüzgarı birlikte estirmek için, kardeş vatanı geleceğin teknoloji üssü yapmak için buradayız. Hayalleriniz burada hayat bulacak” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de, “Geliştirdiğimiz tüm teknolojiler, gençlerimizin zihninde tasarlanıyor, gönüllerinde mayalanıyor ve elleriyle hayat buluyor” dedi.

Yıllar önce meydanı boş bulanlar için TEKNOFEST KKTC’nin büyük bir meydan okuma olduğunu kaydeden Görgün, “Savunma sanayii alanı başta olmak üzere dışa bağımlılığın acısını çok iyi bilen bir ülkeyiz. Bize takılan çelmeleri, müttefiklerimizin uyguladığı gizli-açık ambargoları unutmadık, unutmuyoruz” dedi.

“ ‘Muhaberesiz, muharebe olunmaz’ diyerek Kıbrıs Barış Harekatı’nda aldığımız derslerle yolumuzu tam bağımsız Türkiye ideali doğrultusunda kurguladık” diye konuşan Görgün, şöyle devam etti:

“Vaktiyle bize ‘yapamazsınız’ dediler, açık ya da gizli ambargolarla önümüze set çekmeye çalıştılar. Ancak bugün savunma sanayiinde yüz bini aşkın çalışanımız var. Mühendislerimizle, teknisyenlerimizle, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Tüm engelleri yıkıyoruz. Engel koyan zihniyetleri de yıkıyoruz.”

TEKNOFEST KKTC’nin açılış töreninde söz alan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da, KKTC'nin Türkiye'nin kırmızıçizgisi olduğunu söyleyerek, "Burada o eski acıları tekrar yaşamamak için Türkiye ile Türk devletleriyle el ele, omuz omuza daha güzel günlere, bütün dünyanın izolasyonuna ambargosuna rağmen yürümeye devam edeceğiz." dedi.

TEKNOFEST’in Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenmesinin taşıdığı sembolik öneme dikkat çeken Yıldırım, “Kıbrıs Türkü'nün amacı kimseyi korkutmak değil, ancak kimseden de korkmadığını bir kez daha göstermektir” dedi.

"Kimse bu gelişmeleri tehdit olarak görmesin, ancak bilinsin ki Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir" diyen Yıldırım, Türkiye ve Türk devletlerinin iş birliğiyle tüm engellemelere rağmen Kıbrıs Türk halkının geleceğe umutla yürüdüğünü söyledi.