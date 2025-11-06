İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın fiber optik protokolü ile ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Birlik, “Sayın Arıklı’nın açıklamalarını hayretle izledik. Protokol kamuoyuna açık bir belgedir ve içeriği okunduğunda Sayın Bakan’ın ifadeleriyle ne kadar çeliştiği açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Birliğin açıklaması şöyle:

Sayın Arıklı’nın basın toplantısını dikkatlice takip ettiğimizi ve hayretler içerisinde kaldığımızı belirtmek isteriz.

Protokol her ne kadar büyük bir gizlilik içerisinde hazırlanmış ve imzalanmış olsa da, şu anda tüm kamuoyunun erişimine açık olması, her bireyin ve kurumun kendi aklıyla bu protokolü okuyup anlamasına olanak tanımaktadır. Hal böyleyken, protokoldeki maddeler ile Sayın Bakan’ın açıklamalarının ne denli çeliştiği, sanırız ki protokolü okuyan herkesin malumudur.

Bu ülkede sadece İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) ve Tel-Sen gibi doğrudan paydaşlar değil; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası gibi binlerce üyesi bulunan farklı sektör temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri de bu protokolü inceledikten sonra ciddi sakıncalar olduğunu açıklamışlardır.

Bu protokolü bir tek farklı okuyan kişinin Sayın Arıklı olması, bu ülkenin elektronik haberleşme ile ilgili geleceği konusunda bizi ciddi şekilde endişelendirmektedir.

Ne acıdır ki Sayın Arıklı, protokole hâkim olmadığı kadar; internet servis sağlayıcılarının mevcut yasa ve yasaklardan dolayı, protokolde ilgili şirkete tanınan hakların bu ülkedeki sağlayıcılara bugüne kadar tanınmadığı için, ülkenin tamamına şu anda hangi şartlar altında ve ne tür yatırımlara katlanarak internet servisi verdiklerine de maalesef hâkim değildir.

Herkesi protokolü dikkatlice okumaya davet ederken, özetini aşağıda kamuoyu ile paylaşıyoruz:

PROTOKOLÜN DİKKAT ÇEKEN MADDELERİ

Madde 6.1.d: Fiber optik altyapı, 25 yıllığına ihalesiz olarak tek bir şirkete (Türk Telekom) veriliyor. Ek süre alma hakkı var. Belirlenen sürede tamamlanmazsa herhangi bir yaptırım yok.

Madde 6.1.h: Türk Telekom, fiber altyapısından KKTC devletine 25 yıl boyunca gelirin maksimum %5,3’ünü verecek.

Madde 6.1.i ve 6.1.j: Türk Telekom, Telekomünikasyon Dairesi’nin gelirlerinin en az %50’sine ortak olacak.

Madde 6.1.n: Türk Telekom, toptan satış dışında perakende şirketi de kurarak tüketiciye bu perakende şirket üzerinden doğrudan satış yapacak.

Madde 6.4: Regüle edici kurum olan BTHK, diğer ISS’lere yasayla uygulayabildiği yaptırımları Türk Telekom’un perakende şirketine uygulayamayacak. Böylelikle tekel oluşmasına imkân tanınacak.

Madde 7.1.d-e-h ve 7.6: KKTC devleti binalar yapacak, kamulaştırmalar yapacak, trafolar ve sistem odaları kuracak; tüm bu yatırım maliyetlerini ve enerji maliyetlerini KKTC devleti karşılayacak.

Madde 7.1.i: KKTC dışına trafiği taşımak için Türk Telekom dışında başka herhangi birine yetki verilmiyor. Halbuki Güney Kıbrıs’a hâlihazırda 14 farklı fiber gelmektedir.

Madde 7.1.j: KKTC içerisinde Türk Telekom’a fiber konusunda münhasırlık verilmiştir. Başka kimse fiber çekemeyecek.

Madde 7.1.k: Mevcut sabit internet pazarının %90’ına internet sağlayan teknolojiler yasaklanıyor. Böylelikle rekabet ortadan kaldırılıyor.

Sonuç Olarak

Bu protokol, ülkemizin elektronik haberleşme alanındaki geleceğini, rekabeti ve serbest piyasa yapısını ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Kamuoyunu, ilgili belgeleri dikkatlice incelemeye ve ülkemizin iletişim altyapısının geleceği konusunda bilinçli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.