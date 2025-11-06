Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Grev ve Referandum Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca 27 Ekim’de alınıp, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun kararıyla eğitimdeki grevin 60 gün süreyle ertelendiğine dikkat çekildi. KTOEÖS’ün yasağa rağmen bugün öğleden sonra grev kararı almasının kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada “Alınan kararın kamu hizmetinin aksamasına, eğitim hakkının ihlaline ve kamu yararının zarar görmesine sebep olacağı bilinmesi gerekir” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında şunlar da kaydedildi:

“Bu ülkedeki tüm özlük hakları, çalışma hayatı, cezalar, ödüller anayasaya aykırı olmamak kaydıyla yasalarla düzenlenmiştir. Sendika, yasalarda işine gelen kısımları savunurken, işine gelmeyen ve kendilerini mükellefiyete sokan kısımlarda yasalara aykırı davranmaktadır. Bu durumun anayasal düzene, ülkemize, öğretmenimize ve öğrencimize zarar vereceği açıktır. Hatırlatmak isteriz ki anayasa ve yasalar bir bütündür. İstediğiniz yasa maddesine uyup istemediğiniz maddeye uymamak gibi bir keyfiyet söz konusu olamaz. Dolayısıyla bugüne kadar gerek yasalar çerçevesinde gerekse yasaların hilafına sayılabilecek davranışlardan Bakanlığımızın öğretmenlerimize gösterdiği maaş kesintisinin özünde bir hoşgörü olduğu herkesin bilgisindedir. Ancak, Bakanlar Kurulu’nun aldığı grev erteleme kararını hiçe saymak, ülkemizdeki hukuk temelini hiçe saymaktan başka bir şey değildir. Tüm öğretmenlerimizi, hukuk temelli davranışların dışına çıkmamaya davet ediyoruz.”

Hukukun hak ve özgürlükler verdiği gibi toplumsal hakların korunmasıyla ilgili düzenlemeler de içerdiğine işaret edilen açıklamada, KTOEÖS’ün, Bakanlar Kurulu kararını hiçe sayan, grev erteleme ve aykırılık teşkil eden kararlara hukuk temelinde cevap verileceği ifade edildi.

“Hiçbir öğretmenimizin bu süreçte zarar görmesini istemeyiz” denilen açıklamasında, şunlar da ifade edildi:

“Ülkemizdeki hukuk düzenini korumanın herkesin görevi olduğunu hatırlatırız. Bunun aksi düşünülemez, kabul edilemez ve göz yumulamaz. Sendikanın aldığı kararı tekrardan gözden geçirmesini talep eder, aldığı kararı uygulamaya koyması halinde doğabilecek olumsuz gelişmelerden sorumlu olacağını hatırlatırız.”