İspanya LaLiga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona 5 büyük lig içerisinde bu sezon zafere ulaşan üçüncü kulüp oldu.

İngiltere'de (Premier Lig) Arsenal, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih üç hafta önce, İtalya'da (Serie A) ise Inter geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti.

LALİGA'DA ŞAMPİYON BARCELONA

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 2-0 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Camp Nou Stadı'ndaki karşılaşmada Barcelona'ya tarihinin 29. şampiyonluğunu getiren golleri Marcus Rashford ve Ferran Torres attı.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, forma giymedi.

Villarreal'in deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldığı haftada, Atletico Madrid ise sahasında Celta Vigo'ya 1-0 yenildi.

Ligin 35. haftasında Barcelona, 91 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 77 puanla ikinci, Villarreal 69 puanla üçüncü, Atletico Madrid 63 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

ARSENAL VE MANCHESTER CİTY, HATA YAPMADI

İngiltere Premier Lig'de büyük heyecana sahne olan şampiyonluk yarışında lider Arsenal ve en yakın takipçisi Manchester City, haftayı galibiyetle kapadı.

Londra derbisinde West Ham United'a konuk olan Arsenal, 83. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada ceza alanında oluşan karambolde Callum Wilson ile berberliği yakaladı ancak VAR incelemesinin ardından hakem Chris Kavanagh, Pablo'nun Arsenal kalecisi David Raya'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Manchester City, sahasında ağırladığı Brentford'u, Jeremy Doku, Erling Haaland ve Omar Marmoush'un golleriyle 3-0 mağlup etti.

Deplasmanda Liverpool ile 1-1 berabere kalan Chelsea, ligde 6 hafta sonra puan alırken, Manchester United ise Sunderland ise 0-0 beraber kaldı.

Ligde 36. haftanın ardından Arsenal, 79 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bir maçı eksik Manchester City 74, Manchester United 65, Liverpool ve Aston Villa ise 59'ar puan topladı.

PSG, 3 PUANA TEK GOLLE UZANDI

Ligue 1'de lider PSG, sahasında ağırladığı Brest'i, Desire Doue'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Başkent temsilcisi, 13 Mayıs Çarşamba günü Lens deplasmanında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Liderin en yakın takipçisi Lens, sahasında Nantes'ı Mezian Soares'in golüyle geçerken, kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille, deplasmanda Monaco'yu 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak için mücadele eden Lyon ise deplasmanda Toulouse'a 2-1 yenildi.

Ligin 33. haftasında PSG, 73 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 67, Lille 61 ve Lyon 60 puan elde etti.

ŞAMPİYON INTER, BAŞKENTTEN 3 PUANLA DÖNDÜ

Serie A'da geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Inter, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yendi. Inter'e galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez, Petar Sucic ve Henrikh Mkhitaryan attı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 83 dakika sahada kaldığı maçta Juventus, Dusan Vlahovic'in golüyle deplasmanda Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Zirveyi takip eden takımlardan Milan, 5 gollü karşılaşmada Atalanta'ya 3-2 mağlup olurken, Roma deplasmanda Parma'yı 3-2 yendi.

Torino, evinde Sassuolo'yu 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibi ekipte Emirhan İlkhan, 67. dakikada oyuna girdi.

Inter, 36. haftada 85 puana ulaştı. Bir maçı eksik Napoli'nin 70, Juventus'un 68, Milan ve Roma'nın 67'şer puanı bulunuyor.

BAYERN MÜNİH'E GALİBİYETİ OLİSE GETİRDİ

Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Wolfsburg'u Michael Olise'nin golüyle 1-0 yendi.

Haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Salih Özcan, 78. dakikada oyuna girdi.

Leipzig, son sıradaki St. Pauli'yi 2-1, Stuttgart ise Bayer Leverkusen'i 3-1'lik skorlarla geçti.

Hoffenheim, Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta Werder Bremen'i tek golle mağlup etti.

Heidenheim'ın deplasmanda Köln'ü 3-1 yendiği maçta, konuk takımda Eren Dinkçi 83, ev sahibi ekipte ise Cenk Özkacar 89 dakika görev yaptı.

Bayern Münih, 33 haftası geride kalan ligde 86 puana ulaştı. Borussia Dortmund 70, Leipzig 65, Stuttgart ve Hoffenheim 61'er puan topladı.