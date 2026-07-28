Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, belirlenen asgari ücrete itiraz edilmediğini ve yeni asgari ücretin aylık net 61 bin 677 TL olarak kesinleştiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Hasipoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret kararı için "Asgari Ücretler Yasası" kapsamında tanınan 10 günlük itiraz süresinin tamamlandığını ve bu süre içinde herhangi bir işçi veya işveren sendikası tarafından karara itiraz edilmediğini belirtti.

Yeni asgari ücretin kesinleştiğini kaydeden Hasipoğlu, yarın itibariyle emekliler; sosyal yardım alanlar; şehit eşi, çocuğu ve malul gazi ile malullerin artışlı olarak maaş ve yardımlarını alacaklarını ve 6 bin 38 engelli vatandaşa yapılan toplam 257 milyon 237 bin 55 TL’lik ödemenin de yeni asgari ücret oranında artışlı bir biçimde ödeneceğini ifade etti.

Hasipoğlu, Bakanlar Kurulu’nun onayı ile 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin saatlik: 408,99 TL, günlük: 3 bin 271,98 TL, haftalık: 16 bin 359,92 TL, aylık brüt: 70 bin 893 TL ve aylık net: 61 bin 677 TL olarak uygulanacağını belirtti.

“Önceliğimiz, çalışanlarımızın hayat pahalılığı karşısında haklarını korumak”

Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte önceliklerinin, çalışanların hayat pahalılığı karşısında haklarını, emeğin değerini korumak ve çalışanların alım gücünü desteklemek olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Ancak çalışma hayatının sürdürülebilir olması için üretimin devam etmesi, işletmelerimizin ayakta kalması, yatırımların sürmesi ve istihdamın korunması da büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, bu anlayışla, işveren tarafının taleplerini ve ülkenin ekonomik gerçeklerini de dikkate alarak, KKTC çalışma hayatında ilk kez uygulanacak önemli destek mekanizmalarını hayata geçireceklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına işaret eden Hasipoğlu, geçen dönemde aylık yaklaşık 270 milyon TL seviyesinde olan prim ve istihdam desteklerinin, yeni teşvik paketiyle birlikte 350 milyon TL seviyesine yükseltileceğini kaydetti.

Hasipoğlu, mevcut uygulamada prim desteğinden yararlanmaya devam eden; tarım ve hayvancılık, üretim ve imalat sanayi, oto sanayi, inşaat, ulaşım ve nakliyat, hizmet sektörü (restoran, lokanta ve kafeler), genel ticaret, oteller, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, eczaneler, muhasebe hizmetleri, kreş ve etüt merkezleri, tıbbi tahlil laboratuvarları, üretim faaliyeti yürüten kooperatifler, dernekler, meslek birlikleri, odalar ve sendikalar için prim desteklerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceğini açıkladı.

-“İlave teşvik paketleri hayata geçiyor”

Ülkenin ekonomisinin öncü sektörleri olan imalat ve üretim sanayi, tarım ve hayvancılık ile otelcilik sektörlerine yönelik ilave teşvik paketlerinin de hayata geçeceğini kaydeden Hasipoğlu, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin üretimi artırmaları, yatırımlarını sürdürebilmeleri ve istihdamlarını koruyup geliştirebilmeleri amacıyla mevcut prim desteklerine ek olarak sektöre özel yeni teşvik mekanizmaları uygulanacağını belirtti.

Hasipoğlu, yeni düzenleme kapsamında; KKTC vatandaşı kadın çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteğinin yüzde 80’den yüzde 100’e; KKTC vatandaşı erkek çalışanlar için sosyal güvenlik prim desteğini yüzde 60’tan yüzde 80’e yükseltildiğini ifade etti.

Çalışma hayatında ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşları için işverenlere sağlanan aylık maaş desteğini 20 bin TL’den 35 bin TL’ye çıkarıldığını kaydeden Hasipoğlu, ilk kez sigortalı olarak istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının sosyal güvenlik primlerini yüzde 100 oranında devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Verdiğimiz tüm bu teşviklerin amacı yalnızca işverenlerimizin üzerindeki mali yükü azaltmak değil; çalışanlarımızın alım gücünü korumak, KKTC vatandaşlarının iş gücüne katılımını artırmak, özel sektörde hayat pahalılığı artışının çalışanlarımıza eksiksiz şekilde yansımasını sağlamak ve emeğin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemektir.

Çalışanımızı koruyan, üretimimizi destekleyen ve istihdamımızı güçlendiren bu yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni net asgari ücretimiz olan 61,677 TL’nin tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”