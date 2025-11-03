Lefkoşa'da meydana gelen 'Uyuşturucu Madde Tasarrufu' suçundan tutuklanan Ahmet Kılıçkaya ile Cuma Baz mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde polis ekiplerinin devriyede bulundukları bir sırada LG 989 plakalı BMW marka aracı durdurarak, kontrol ettiklerini söyledi. Polis, yapılan kontrolde aracın şoför tarafında bulunan kapı cebi içerisinde 2 ayrı poşet içerisinde yaklaşık 2 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini aktardı. Polis, araç sürücüsü Ahmet Kılıçkaya ile araçta yolcu olarak bulunan Cuma Baz'ın suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.