Polis Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden sahte araç satışı yapan bazı şahıslar olduğu konusunda halkı uyardı. Yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, kötü niyetli kullanıcılar tarafından paylaşılan sahte araç satışı ilanları ile şahısların dolandırılıp mağdur edildiğine dikkat çekildi.

Son zamanlarda, sosyal medya üzerinden gerçek sahipleri tarafından satış ilanı verilen araçlara ait fotoğrafların, kötü niyetli kullanıcılar tarafından kopyalanarak daha düşük fiyata sahte satış ilanları verildiği ve gerçekte sahibi olmadığı bir aracın satış ve devir işlemlerini aracılar ile yaptırmak suretiyle, şahıslardan sahtekarlıkla para temin edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına, vatandaşlarımızın internet ve sosyal medya platformları üzerinden araç satın alacakları zaman çok dikkatli olmaları çağrısında bulunan polis, ayrıca satışa sunulan araçların ödemesi tamamlanmadan devir işleminin yapılmaması ve aracılar

tarafından verilecek banka hesaplarına para göndermemesini rica etti.