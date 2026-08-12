Lefkoşa’da araç kiralama vaadiyle toplam 317 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları ve hesaplarına aktarılan suç gelirlerini akladıkları tespit edilen iki kişi tutuklandı.

27 yaşındaki isminin baş harfleri M. A. M. ile 26 yaşındaki isminin baş harfleri B.S.’nin, 5 Ağustos’ta araç kiralamak isteyen kişileri “Avsfilocar.net/aktivasyon/018” internet adresine yönlendirerek, verdikleri IBAN hesaplarına toplam 317 bin TL gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

Polis, zanlıların bu yöntemle bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıklarını ve hesaplarına aktarılan suç gelirlerini akladıklarını kaydetti.

Soruşturma kapsamında M.A.M. dün tespit edilerek tutuklandı ve aynı gün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nce hakkında üç gün süreyle poliste tutuklu kalma emri verildi. B.S. ise dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. B.S bugün mahkemeye çıkarılacak.

Lefkoşa’da meydana gelen bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini, sahte banka ödeme emri düzenlenme suçlarından tutuklanan 27 yaşındaki isminin baş harfleri M. A. M. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde sahte bir internet sitesi üzerinden araç kiralayan ve 317 bin TL ödeme yapan bir şahsın polise gelerek, dolandırıldığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, şikâyet üzerinde başlatılan soruşturmada müştekinin ödediği paranın önce bir şahsın hesabına, ardından zanlının hesabına gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 10 Ağustos tarihinde tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının telefonunun inceleneceğini ve arana dört kişi olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan son sınıf tıp öğrencisi olduğunu, hiçbir suça karışmadığını, hesabına gelen parayı Nijerya’daki bir arkadaşının okul harcı için gönderdiğini söyledi. Zanlı suçsuz olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.