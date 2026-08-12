Girne’de Şehitler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ŞOK Mar isimli marketten 186 TL değerinde vodka, 115 TL değerinde bir paket sigarayı ödeme yapmadan tasarrufuna geçirip marketten çıkış yapan isminin baş harfleri A.İ.G., ŞOK MAR’ın şikayeti ile tutuklandı.

Şikayet sonrası zanlının kaldığı apartman dairesinde söz konusu vodka mutfakta bulunarak emare alındı.

Zanlı ‘Sirkat’ suçlaması ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

60 GÜNLÜK VİZE İLE GİRİŞ YAPTI

Polis, işletmeye ait kamera görüntülerinin incelendiğini geriye dönük herhangi olumsuz bir duruma rastlamadıklarını söz konusu sigara ve vodkanın emare olarak alındığını belirtti. Zanlının muhaceret kontrolünde, adaya 17 Temmuz tarihinde 60 günlük vize ile giriş yaptığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlanması için 2 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlının soruşturmanın selameti açısından 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.