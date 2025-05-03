Hindistan'da okul yemekhanesinde servis edilen yemeklerde yılan çıktı. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), Bihar eyaletinin Mokama kentinde bir devlet okulunda yaşanan skandal olayla ilgili açıklama yaptı.

Hindistan'da 24 Nisan'da, 500 öğrenciye ücretsiz olarak sunulan öğle yemeğinde ölü bir yılan bulundu. İddiaya göre okul aşçısı, yılanı yemekten çıkararak servise devam etti.

Yemeği tüketen birçok öğrenci rahatsızlandı; en az 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından halk büyük tepki gösterdi. Öfkeli gruplar, karayolunu trafiğe kapatarak okul yönetimini ihmalkarlıkla suçladı ve çocukların sağlığının tehlikeye atıldığını dile getirdi.

NHRC, çocukların sağlık durumuna ilişkin detaylı bir raporu iki hafta içinde sunmaları için Bihar polisi ve yerel yetkililere çağrıda bulundu. Komisyon açıklamasında, "İddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi biçimde ihlali anlamına gelir" denildi. Halk ise olayın ardından sokaklar döküldü.

Hindistan, dünyanın en büyük ücretsiz okul yemeği programlarından birine sahip. Ancak geçmişte de benzer vakalar yaşanmıştı; 2013 yılında bir okulda tarım ilacı karışan yemek nedeniyle 23 öğrenci hayatını kaybetmişti.