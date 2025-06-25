Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim özel gündemle toplantı gerçekleştirdi. Dernek lokalinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 2024-2025 sezonun tamamlanmasının ardından yapmış olduğu toplantı ile genel değerlendirme yanı sıra yeni sezona yönelik çalışmalar görüşülerek önemli kararlarda alındı.

ÜYE AİDATLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar arasında var olan üye aidatlarında değişikliğe gidilerek, 200 TL olarak belirlenen yeni üye aidatları 1 Haziran’dan 2025 itibaren geçerli olacak peşin, aylık veya yıllık olmak üzere iban veya makbuz karşılığı alınması kararlaştırıldı.

ÇALIŞMA İZİNLERİ ÜCRETLERİ

Antrenörler Derneği başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu almış olduğu kararlar arasında yeni sezonda (2025-2026) Antrenörlerin yıllık çalışma ücretleri belirleyerek teknik direktör 2.500 TL, A lisans 2.000 TL, B lisans 1.500 TL, C lisans 1.300 TL, kaleci antrenörleri 2.000 TL olarak belirlendi.

Ayrıca yeni sezonda (2025-2026) Antrenörlerin maçlara giriş kartları için başvuru yapmaları istendi.

MAZARET SEMİNERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından 2-3-4 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Tamer Zeden Antrenör Gelişim seminerine mazaretli olarak katılamayan antrenörlere yönelik “Mazaret Seminer” yapılması konusunda karar alınırken, seminer tarihi 9 Eylül 2025 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılması kararı alındı. Ayrıca Tamer Zeden Antrenör Gelişim seminerine katılan antrenörlerin listesi yönetim tarafından kontrol edilerek Futbol Federasyonuna verilmesi yönünde karar alındı.