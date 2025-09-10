Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından tüm liglerde 2024-2025 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri 18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler “Gala gecesi” ödül töreni sonrasında daha sonra ligleri tamamlanan Saydam U14 ligi ile Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde başarılı olan antrenörlere de ödüller verildi.

“MOTİVASYONU ARTIRIYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, ödül töreninden önce kısa bir konuşma yaparak, Haziran ayında tamamlanan liglerde başarılı olan antrenörleri “Gala Gecesi” ile ödüllendirdiklerini hatırlatarak, daha sonra ligleri tamamlanan ve başarılı olan antrenörleri ödüllendirerek, motivasyonlarını artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Yeni başlayacak olan sezonun tüm futbol ailesinin paydaşlarına hayırlı olmasını temenni eden başkan Hasan Topaloğlu, yeni sezonda da dernek olarak antrenörlerimizin motivasyonunu artıracak yeni projeler üretmeye devam edeceklerine vurgu yaparak yeni sezonda tüm antrenörlerimize başarılar diledi.

BAŞARI ÖDÜLLERİ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2024-2025 Futbol sezonunda Saydam U14 liginde şampiyon ve finalist takımlar, Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig şampiyonlar ve finalist takımlarda başarılı olan antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Başkanvekili Ahmet Ogan, Genel Sekreter Yardımcısı ve mali işler Hasan Kargılı, Veznedar ve Muhasip Mustafa Piro, Eğitim Sorumlusu Ahmet Dedekorkut, Medya İletişim Sorumlusu Teysir Tarazi, Basın ve Girne bölge Sorumlusu Eray Yavuk tarafından verildi.