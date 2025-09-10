Bu yıl ikincisi düzenlenen Kıbrıs Patatesi Kızartma Festivali, Creditwest Bank ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük donmuş patates üreticisi Cyprochips iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kıbrıs Patatesi Kızartma Festivali, yoğun bir katılımla Girne Boğazköy’deki BrewArt’ta gerçekleştirildi. Müzik, dans ve yerel lezzetlerin ön plana çıktığı etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yerel Lezzet, Yüksek Enerji

Festival kapsamında ziyaretçilere, Kıbrıs’a özgü patateslerden hazırlanan kilolarca patates kızartması ikram edildi. Gecenin müzik programı, DJ Barisso’nun enerjik performansıyla başladı ve Kıbrıslı sanatçı Fikri Karayel’in sahne almasıyla coşku doruğa ulaştı. Karayel’in dinamik sahne performansı, festivale katılan yüzlerce kişi tarafından büyük beğeni topladı.

Sporun ve Gençliğin Gücü Sahnedeydi

Etkinlikte müzik ve gastronominin yanı sıra spor da ön plandaydı. Nev Çocuk Fitness ekibi, 35 sporcusuyla hazırladığı özel koreografiyle iki ayrı gösteri sundu. Gösterilerin ardından, gençliğe ve spora verdikleri destek nedeniyle Creditwest Bank ve Cyprochips yöneticilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketler, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Altınbaş ile Cyprochips Direktörleri Günel Yücener ve Güven Yücener tarafından teslim alındı.

Yerel Üretime Vurgu

Festival, Creditwest Bank’ın yerel üreticilere verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi. Banka, Kıbrıs patatesinin uluslararası arenadaki bilinirliğini kutlamayı ve bu değerli ürünü halkla buluşturmayı hedefledi. Creditwest Bank ve Cyprochips çalışanlarının da aktif katılım sağladığı organizasyon, kurumsal dayanışmanın ve toplumsal katılımın güçlü bir örneği oldu.

Creditwest Bank Kıbrıs Genel Müdürü Mazher Zaheer, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Bu festivali, yerel üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla düzenledik. Katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Amacımız geleneksel hale getirdiğimiz bu festivali uzun yıllar boyunca sürdürmek.”

Cyprochips Direktörü Günel Yücener ise konuşmasında, festivalin Kıbrıs patatesinin tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, Creditwest Bank ile gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleceğe Taşınan Bir Gelenek

Gerek içerik gerekse katılımcı ilgisi açısından büyük beğeni toplayan Kıbrıs Patatesi Kızartma Festivali’nin, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Yerel üretime verilen desteği kutlayan ve toplumu bir araya getiren bu etkinlik, Kıbrıs’ın sosyal ve kültürel hayatında kalıcı bir gelenek olmaya aday