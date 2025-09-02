Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KKTFAD) başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu tarafından tüm liglerde 2024-2025 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri 18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler “Gala gecesi” ödül töreni sonrasında daha sonra ligleri tamamlanan Saydam U14 ligi ile Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligde başarılı olan antrenörlerin ödüllendirileceği “ek ödüllendirme” töreni 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

ANTRENÖRLER ÖDÜLLERİNİ ALIYOR

KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2024-2025 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirleyerek, 9 Eylül Salı günü saat 12.30-13.00 arası Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda gerçekleştirilecek ödül töreninde başarılı antrenörler ödüllerini alıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörler şöyle.

SAYDAM U14 LİGİ

Şampiyon Dumlupınar - Teknik Direktör Mehmet Emin Zaim, Antrenör Yunus Emre Yılmaz, Antrenör Halil Kızıl

Finalist Mağusa Türk Gücü- Teknik Direktör Sercan Çavuşoğlu, Kaleci Antrenörü Ali Can

Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig Play-Off Finalleri

Şampiyon Akdoğan - Antrenör Halil İbrahim Çocuk

Finalist Dika -Antrenör Ahmet Topuz

Şampiyon T. Ersalıcı Tepebaşı -Teknik Direktör Hamis Çakır - Kaleci Antrenör Hüseyin Şerifali

Finalist Doğancı - Antrenör Azmi Coşkun

Şampiyon Bellapais Tatlısu - Antrenör Sezer Yücel

Finalist Eurocoast Saka - Antrenör Ozan Aygün

Şampiyon Pınarbaşı- Antrenör Ahmet Sakinoğlu

Finalist Pergama -Teknik Direktör Ali İmam-Antrenör Hasan Sineli