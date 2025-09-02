Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Yönetimi bir yandan sportif başarı noktasında adımlar atarken diğer yandan da kulüp binasını daha iyi şartlara getirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp binası yeniden elden geçirilerek tadilatının yapılması için kollar sıvandı.

Uzun yıllardır herhangi bir yatırım yapılmayan kulüp binasının çehresinin değişmesi için bir çok iyileştirme yapılmaya başlandı.

BAŞKANDAN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Öte yandan Küçük Kaymaklı SPor Kulübü Başkanı Münür Özler, tadilatın tamamlanmasının ardından 17 Eylül günü saat 18.00'de hem kulüp binasının açılışı hem de sezon öncesi taraftar buluşması etkinliğine katılmaları için tüm taraftarlara çağrı yaptı.