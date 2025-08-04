Girne Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Girne Antis Plaj Hentbol Şampiyonası, 2-3 Ağustos tarihlerinde Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda gerçekleştirildi. İki gün süren turnuva, büyük mücadelelere ve şampiyonluk sevinçlerine sahne oldu.
Büyükler ve U16 kategorilerinde toplam sekiz takım kupa için ter dökerken, tribünlerde toplanan sporseverler tempolu karşılaşmaları ilgiyle takip etti.
Kazanan takımlara kupalarını Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclis Üyeleri Halil Oktunç, Mete Ünal Girgen ve Kosova Prizren Hentbol Kulübü Asbaşkanı Erol Cigoli takdim etti.
Etkinlikte ayrıca, hentbol sporuna ve organizasyona verdiği desteklerden dolayı KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a bir plaket takdim etti.
Şampiyonlar şu şekilde belirlendi:
U 16 ERKEKLER ŞAMPİYONU LEVENT
İKİNCİSİ UKÜ
U16 KADINLAR ŞAMPİYONU ESENTEPE
İKİNCİSİ ESENTEPE
BÜYÜK KADINLAR ŞAMPİYONU EFSANE
İKİNCİSİ EFSANE
BÜYÜK ERKEKLER ŞAMPİYONU Z GYM
İKİNCİSİ HANDBULLS