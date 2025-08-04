Girne Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Girne Antis Plaj Hentbol Şampiyonası, 2-3 Ağustos tarihlerinde Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda gerçekleştirildi. İki gün süren turnuva, büyük mücadelelere ve şampiyonluk sevinçlerine sahne oldu.

Büyükler ve U16 kategorilerinde toplam sekiz takım kupa için ter dökerken, tribünlerde toplanan sporseverler tempolu karşılaşmaları ilgiyle takip etti.

Kazanan takımlara kupalarını Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediye Meclis Üyeleri Halil Oktunç, Mete Ünal Girgen ve Kosova Prizren Hentbol Kulübü Asbaşkanı Erol Cigoli takdim etti.

Etkinlikte ayrıca, hentbol sporuna ve organizasyona verdiği desteklerden dolayı KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a bir plaket takdim etti.

Şampiyonlar şu şekilde belirlendi:

U 16 ERKEKLER ŞAMPİYONU LEVENT

İKİNCİSİ UKÜ

U16 KADINLAR ŞAMPİYONU ESENTEPE

İKİNCİSİ ESENTEPE

BÜYÜK KADINLAR ŞAMPİYONU EFSANE

İKİNCİSİ EFSANE

BÜYÜK ERKEKLER ŞAMPİYONU Z GYM

İKİNCİSİ HANDBULLS