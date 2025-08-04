enerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı lacivertliler, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kerem Aktürkoğlu ile büyük ölçüde anlaşan yönetim, Benfica ile görüşmelere devam ediyor. Kerem için haziran ayının sonundan bu yana temaslarda bulunan Fenerbahçe, Portekiz ekibini ikna etmeye çalışıyor.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Nice maçları öncesi milli futbolcuyu bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi’nin, görüşmelerde önemli rol aldığı öğrenildi. 25 milyon avro bonservis beklentisi olan Benfica’nın, bu rakamı 20 milyon avro seviyesine indirmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu’na ise senelik bonuslarla birlikte 4 milyon avro ödenmesi planlanıyor. 54 kez Benfica forması giyen Kerem, 16 kez fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki futbolcunun, Portekiz ekibi ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.