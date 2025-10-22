Yaptığı yazılı açıklamada, Tufan Erhürman’ı kutlayan And, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da KKTC için vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

And, sorunsuz ve büyük bir demokratik olgunlukla sonuçlanan bu seçimin en büyük kazanımının, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının demokrasisi ve geleneklerinin bozulmadan daha da kurumsallaşarak bu sınavdan çıkması olduğunu kaydetti.

Seçimin sonuçlanmasıyla birlikte adaylar ve siyasi partilerin mesajlarında kullanılan dilin, seçim atmosferindeyken oluşan gerilim ve tansiyonu düşürücü nitelikte olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren And, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk varoluş ve mücadele tarihine verdiği desteğin emsalsiz olduğunu vurguladı.

1963-1974 yılları arasında ve Barış Harekatı’nda omuz omuza mücadele eden Kıbrıs Türk Mücahidi ve Mehmetçikle özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk halkının, bu uğurda 2 binin üzerinde insanını ve 500’ün üzerinde Mehmetçiği şehit verdiğini belirten And, “Şehitliklerimizde Mehmetçiklerimiz ve Mücahitlerimiz kucak kucağa yatmaktadır.” dedi.

Böyle bir gönül hukukunu bozmanın “kimsenin haddi ve harcı” olmadığını kaydeden And, “Bu gerçekler ve bilinç dışında her nereden ve kimden gelirse gelsin KKTC Anayasası, özgürlüğümüz, demokrasimiz ile mücadele tarihimizin hilafındaki tüm düşünce ve söylemleri, konuşmuş olmak için konuşanları şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

And, herkesi ve her kesimi sağduyulu ve itidalli olamaya davet etti.