lis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün saat 11.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda Havva Kahraman (K-32), yönetimindeki FC 067 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Hamitköy Çemberi’ne giriş yaparken, çember içerisinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayarak yoluna devam etmesiyle oldu.

Kahraman, bu esnada Hamitköy’den çembere gelip tarafında yeşil ışık yandığı için yoluna devam eden Yusuf Kayıcı’nın (E-24) kullandığı UC 584 plakalı motosikletin önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Kayıcı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde gözetim altına alındı.

-Gazimağusa’da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 14.00 sıralarında, Mustafa Kemal Bulvarı’nda Vali Bashiry’nin (E-52), yönetimindeki UM 758 plakalı aracıyla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Sabancı Yurtları yakınlarında karşı şeride geçmesiyle yaşandı.

Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Alper Doğu’nun (E-46) kullandığı YR 046 plakalı aracın önünü tıkayan Bashiry kazaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan YR 046 plakalı araç sürücüsü Alper Doğu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göğüs kafesinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Kalp Damar Cerrahisi Servisi’nde gözetim altına alındı.