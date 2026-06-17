Kıbrıslı Rum gazeteci, yazar Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet” adıyla yayımladığı kitapta yer alan ve başta eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olmak üzere kamuda görev yapmış 15 kişi hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştıran “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi” dün yayımladığı raporda, Anastasiadis ve diğer şahıslar hakkında cezai kovuşturma açılması gerektiğini bildirdi.

“Politisnews” ve diğer haber sitelerinde geniş yer alan haberlere göre, “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi”, iki buçuk yıl süren incelemelerini tamamlamasının ardından Makarios Drusiotis’in kitabında yer alan iddialar hakkında kovuşturma açılması yönünde görüş bildirdi.

Habere göre, 2022 yılı kasım ayında Güney Kıbrıs’ta yaşanan seçim döneminde adaylardan biri olan Andreas Mavroyannis söz konusu birime yazılı yaptığı başvuruda, Drusiotis’in kitabında yer alan iddiaların araştırılmasını istedi.

Birimin başlattığı inceleme sonrasında bugün raporunu yayımladığı ifade edilen habere göre, raporda eski Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis hakkında “gücü kötüye kullanma, nüfuzunu kullanarak kazanç elde etme” gibi suçlardan soruşturma başlatılması gerektiği görüşüne yer verildi.

Rapora göre, eski başsavcı yardımcısı Rikos Erotokritu, eski Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Nikos Kuyalis, Anastasiadis’in avukatlık bürosunun ortakları, avukatlar, eski bir yargıç, bir milletvekili ve polis gücü mensubu hakkında da soruşturma açılması gerekiyor.

Raporda, söz konusu isimlerin, adı geçen suçları işlemiş olma olasılıklarının araştırılması gerektiği vurgulanıyor.