Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Brüksel ziyareti çerçevesinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve :Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Kıbrıs sorununu da ele aldı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis ve Costa’nın önceki gün gerçekleştirdikleri görüşmede AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına ilişkin yeni girişim ve AB-Türkiye ilişkileri konusunda hemfikir olduklarını, Hristodulidis’in görüşmede, Türkiye’nin AB sürecinin Kıbrıs sorununda atacağı adımlara bağlı olduğu mesajını verdiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki girişiminin önceki günkü Hristodulidis-Costa görüşmesindeki ana konulardan birini oluşturduğunu, Costa’nın görüşmede Hristodulidis’e, BM Genel Sekreteriyle iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdiğini belirten gazete, Costa’nın ayrıca, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların her aşamasına müdahil olma arzusunu vurguladığını yazdı.

Haberde, Hristodulidis ve Costa’nın; Türkiye’nin AB katılım sürecinin Kıbrıs sorununda yaşanacak ilerlemeyle doğrudan ilişkili olduğu konusunda da uzlaştıkları ifade edildi.

Öte yandan Hristodulidis ise Costa’yla görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ve Güney Kıbrıs’ın “Schengen” bölgesine katılımı konularını ele aldıklarını ifade etti.

Costa’nın, BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği iki telefon görüşmesi ve bu görüşmelerde Genel Sekretere; AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Türkiye’nin AB yükümlülükleri ve Kıbrıs’tan ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirme şartına bağlı olduğunu söylediği bilgisini kendisine verdiğini öne süren Hristodulidis, “AB’nin AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme görmeyi istediğini, bunun ise Türkiye’nin, Kıbrıs sorunundan başlayarak atacağı adımlara bağlı olduğunu” savundu.

Hristoduldis, AB ile BM arasındaki bu diyalogun, müzakerelerin yeniden başladığının ilan edileceği genişletilmiş konferansa gidebilmek adına devam edeceğini belirterek, Costa’nın Guterres’le sürekli temas halinde olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Haziran ayı sonunda Brüksel’e giderek temaslarda bulunmasının beklendiğini söyleyen Hristodulidis; “Avrupa Birliği buradadır, Kıbrıs sorununun çözümünde etkin rol üstlenmeye hazırdır” şeklinde konuştu.

Costa’yla görüşmesinde gündeme gelen bir diğer konu olan, Güney Kıbrıs’ın “Schengen” bölgesine dahil olması konusuna da değinen Hristodulidis, “Gerekli tüm hazırlıkları yaptık ve ülkemizin tam olarak Schengen bölgesi olması konusunda siyasi kararın çok yakında alınmasını bekliyoruz” dedi.

Gazete haberinde ayrıca, Hristodulidis’in AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin yeni bir temsilci atayacağını duyurmasını beklediğini söylediğini aktardı.

Hristodulidis, Brüksel’de gazetecilerin yönelttiği bir soruya karşılık “AB Komisyonu tarafından yeni bir atama yapılacak” yanıtını verdi.