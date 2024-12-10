Mağusa Türk Gücü camiasının önemli ismi, kulübün eski sporcusu, Divan Başkanı ve kulüp başkanı Altunay Fahri önceki gün evinde sabah kahvaltısı hazırlığı yaparken, aniden vefat etmişti.

Mağusa Türk Gücü kulübünün eski sporcusu, Divan ve kulüp başkanı olan Altunay Fahri için zor günlerde sahip çıktığı kulübünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt, Altunay Fahri’nin damadı CTP milletvekili Asım Akansoy, Mağusa Türk Gücü yönetici, teknik heyet ve sporcuları ile Altunay Fahri’nin ailesi ve sevenleri katıldı.