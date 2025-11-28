Haravgi “Artan Bağışlar Cevapsız Sorular… Vatandaşlıklar ve DİSİ’nin Finanse Edilmesiyle İlgili Gizem” başlığıyla manşete çektiği haberinde Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi’nin, cezai suç delili olmadığını söylemekle birlikte şu an başka bir ön araştırma konusu olan vatandaşlık verilme şartlarıyla ilgili araştırmayı raporunun dışında bıraktığını yazdı.

Gazeteye göre AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis cezai bulgu olmamasının meseleyi ahlaken temiz hale getirmediğine işaret ederek Sayıştay raporunun yayınlanmasını talep etti. Sayıştay raporunda “altın pasaport” kapsamında vatandaşlık verilen ve gerek kişisel olarak gerekse şirketler aracılığıyla bağış yapmış görünen 13 yabancı uyruklu kişinin isminin yer aldığı bilgisi de verildi.